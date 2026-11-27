jpnn.com - JAKARTA - Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) meminta kebijakan afirmasi mengenai syarat usia pada seleksi CPNS 2027 harus berlaku untuk seluruh PPPK lintas jabatan.

Pemerintah jangan hanya menerapkan kebijakan tersebut pada PPPK guru, mengabaikan jabatan lainnya.

"Alhamdulillah AP3KI diberi kesempatan beraudensi dengan Komisi X DPR RI. Ini momentum penting bagi kami untuk menyampaikan semua hasil Rakornas AP3KI kedua tanggal 7 November 2026," kata Ketua Umum AP3KI Nur Baitih kepada JPNN.com, Jumat (27/11/2026).

Nur mengungkapkan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI pada 26 November 2026, AP3KI membawa tiga aspirasi, yakni:

1. Meminta Komisi X DPR RI mendorong peralihan PPPK paruh waktu bukan hanya guru, tetapi tenaga kependidikan (tendik) atau teknis di sekolah, baik operator penjaga sekolah laboratorium pustakwan, dan lainnya yang ada di lingkungan sekolah.

2. Meminta Komisi X DPR RI mengkaji ulang rencana pemerintah melakukan peralihan PPPK ke PNS dengan sistem CAT atau computer assisted test.

3. Meminta Komisi X DPR RI agar mendesak pemerintah agar memberikan afirmasi kepada PPPK beralih ke PNS dengan mempertimbangkan usia dan masa kerja untuk semua lintasi jabatan.

"Alasan AP3KI mendorong tiga aspirasi tersebut karena ketika kami harus melalui seleksi CAT itu tentunya selain memerlukan waktu lama dengan rangkaian proses tahapan. Belum lagi pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit di tengah negara yang sedang efisiensi anggaran," tuturnya.