Seusai Bertemu Tangan Kanan Prabowo, 10 Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu Batal Demo

jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan 10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Kamis (3/9), membuat rencana demo besar-besaran gagal total.

Aksi 7 September 2027 yang digadang-gadang diikuti sekitar 35 ribu orang itu mendadak batal karena empat tuntutan massa langsung direspons cepat ditangani kanan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Alhamdulillah, siang tadi sekitar pukul 14.00 WIB, kami diterima Pak Sufmi Dasco. Beliau menerima aspirasi kami dan berjanji akan merealisasikannya," kata Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah kepada JPNN, Kamis (3/9/2026).

Fadlun menceritakan, awalnya Kementerian Dalam Negeri mengundang 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu.

Dalam pertemuan yang berjalan alot ini akhirnya adem setelah Kemendagri dan Kepolisian memfasilitasi pertemuan dengan tangan kanan Prabowo, Sufmi Dasco.

Fadlun mengaku lega karena Sufmi Dasco bersedia memenuhi semua tuntutan dengan catatan datanya segera dimasukkan paling lambat 7 September 2026.

"Pak Sufmi minta datanya secepatnya dan ditunggu 7 September 2026," tegasnya.

Adapun empat tuntutan massa sebagai berikut: