Seusai Cekcok dengan Istri, Pria di Pelalawan Ditemukan Tewas di Kebun Sawit
jpnn.com, PELALAWAN - Seorang pria bernama Rusli (55) ditemukan meninggal dunia di areal kebun kelapa sawit Asong, Desa Tambun, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Minggu (5/7/2026).
Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap.
Kasatreskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadhan Effendi mengatakan jenazah pertama kali ditemukan sekitar pukul 11.00 WIB oleh seorang pekerja kebun yang hendak memanen sawit.
“Saksi melihat sesosok pria tergeletak terlentang di bawah pohon kelapa sawit,” kata Bayu, Senin (6/7).
Temuan tersebut kemudian diberitahukan kepada rekan kerjanya sebelum akhirnya dilaporkan ke Polsek Bunut.
Personel Polsek bersama Unit Identifikasi Satreskrim Polres Pelalawan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
“Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sepeda motor milik korban sekitar 10 meter dari lokasi jenazah ditemukan,” lanjut Bayu.
Berdasarkan keterangan keluarga, Rusli diketahui meninggalkan rumah sejak Kamis (2/7/2026) setelah terlibat pertengkaran dengan istrinya yang dipicu persoalan ekonomi.
Pria bernama Rusli ditemukan tewas di areal kebun kelapa sawit Asong, Kabupaten Pelalawan.
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