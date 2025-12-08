menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Seusai Cicipi Ikan Tongkol di Posko Pengungsian, Prabowo: Pedas, ya, Ini

Seusai Cicipi Ikan Tongkol di Posko Pengungsian, Prabowo: Pedas, ya, Ini

Seusai Cicipi Ikan Tongkol di Posko Pengungsian, Prabowo: Pedas, ya, Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto mencicipi sepiring masakan ikan tongkol di dapur pengungsian guna memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi para warga, di Posko Pengungsian Bencana Desa Balee Panah, Aceh, Minggu (7/12/2025). ANTARA/HO - Badan Komunikasi Pemerintah

jpnn.com, ACEH - Presiden Prabowo Subianto kembali mengujungi Aceh untuk meninjau langsung penanganan bencana banjir bandang dan longsor pada Minggu (7/12).

Dalam kunjungan itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut mendatangi posko pengungsian Bencana Desa Balee Paneh, Aceh.

Dia pun sempat mencicipi menu ikan tongkol sekaligus melihat langsung proses memasak di dapur pengungsian tersebut.

Baca Juga:

Langkah itu guna memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi para warga terdampak.

Selain itu, Prabowo meminta izin kepada juru masak di tenda dapur untuk mencoba hidangan yang dimasak untuk makan siang.

“Ada sendok, saya mau coba,” kata Prabowo sambil mengambil sesendok masakan.

Baca Juga:

Ibu-ibu yang menjadi salah satu juru masak kemudian mengisi satu piring berisikan menu ikan tongkol untuk dicicipi oleh Prabowo.

Setelah mencicipi masakan itu Prabowo berkomentar tentang cita rasa masakan ikan tongkol tersebut.

Presiden Prabowo mencicipi sepiring nasi dengan menu ikan tongkol sekaligus melihat langsung proses memasak di dapur pengungsian tersebut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI