Seusai Demo 27 Agustus, Slipi Masih Mencekam hingga Jumat Dini Hari

jpnn.com - JAKARTA – Seusai aksi demo 27 Agustus 2026 di depan gedung DPR RI, sebagian massa masih berkerumun di sejumlah titik sekitar Slipi dan Petamburan, Jakarta, hingga Jumat dini hari.

Hingga pukul 03.00 WIB, keramaian masih terlihat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, terutama di sekitar Halte Petamburan dan jalan layang Slipi.

Sejumlah orang terlihat berkumpul di sisi jalan, sedangkan pergerakan massa sempat terjadi ke arah simpang Slipi dan Pejompongan.

Sejumlah benda juga terlihat terbakar di badan jalan di tengah keramaian tersebut.

Sementara itu, ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto di depan pintu masuk kompleks Gedung DPR/MPR RI masih ditutup.

Arus kendaraan dari arah Semanggi tidak dapat melintas di depan kompleks parlemen dan dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda.

Di sekitar Halte Petamburan, sejumlah warga terlihat berhenti dan mengabadikan situasi menggunakan telepon genggam.

Kondisi lalu lintas di kawasan tersebut belum sepenuhnya normal.