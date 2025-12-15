menu
Seusai Dibekuk Malut United, Thom Haye Curhat Soal Kondisi Persib Bandung
Thom Haye saat menjalani sesi latihan bersama Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Thom Haye mengungkapkan kekecewaannya setelah Persib Bandung menelan kekalahan di markas Malut United pada laga tunda pekan ke-12 BRI Super League.

Pertandingan Malut United vs Persib di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12/2025), berakhir dengan skor 2-0.

Haye menegaskan bahwa seluruh pemain Persib selalu berambisi memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan.

Hanya saja, hasil kali ini belum berpihak kepada Maung Bandung.

Kondisi Persib di Mata Thom Haye

Pemain bernomor punggung 33 itu tak menampik bahwa faktor nonteknis turut memengaruhi performa tim.

Padatnya jadwal pertandingan serta perjalanan panjang dari Bandung menuju Ternate dinilai cukup menguras energi pemain.

"Kami berusaha semaksimal mungkin dan mencoba memainkan permainan terbaik."

"Namun, perjalanan jauh dan jadwal yang padat membuat persiapan tidak mudah," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

