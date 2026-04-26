Seusai Dihantam Puting Beliung, SDN Sinuian Direvitalisasi, Kemendikdasmen Kucurkan Rp 2 M Lebih

jpnn.com - MANADO - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan bantuan revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sinuian, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. SDN Sinuian sebelumnya dihantam angin puting beliung.

"Kemendikdasmen akan membantu pembangunan ruang kelas baru, kantor serta infrastruktur pendukung lainnya," kata Kepala SDN Sinuian Nonie Tombeng di Minahasa, Sabtu (25/4).

Menurut Nonie, sebelumnya ruang kelas sudah dalam kondisi kurang baik. Kondisi ruang kelas itu makin parah setelah dihantam angin puting beliung.

"Atap bocor dan langit-langit hancur dan ambruk," ungkap Nonie.

Aktivitas belajar dan mengajar terganggu karena kondisi ruang kelas banjir akibat tetesan air.

"Aktivitas belajar bisa berjalan kalau kondisi tidak hujan. Kalau mendung, anak sekolah sudah dipulangkan. Kondisi ruang kelas yang tidak menunjang juga menyebabkan siswa belajarnya harus digabung," kata Nonie.

Dia berharap setelah ruang kelas direvitalisasi Kemendikdasmen, aktivitas belajar dapat berlangsung kondusif, siswa merasa nyaman saat mengikuti pelajaran.

"Dengan kondisi sekolah yang makin baik, kami berharap nakin banyak pula murid baru yang mendaftar. Orang tua murid kebanyakan menyekolahkan anaknya ke desa terdekat lainnya," kata Nonie.