Seusai Divonis Bebas, Amsal Sitepu Mendapat Amanah Baru dari Gekrafs

jpnn.com, JAKARTA - Penunjukan Amsal Sitepu sebagai Ketua DPC Gekrafs Kabupaten Karo menjadi babak baru dalam perjalanannya.

Kepercayaan itu datang langsung dari Ketua Umum Gekrafs, Kawendra Lukistian, tak lama setelah Amsal dinyatakan bebas dari kasus dugaan korupsi video profil desa.

Bagi Kawendra, penunjukan itu bukan sekadar pengisian jabatan struktural.

Dia menyebutnya sebagai bentuk dukungan moral sekaligus kepercayaan, agar Amsal kembali berdiri dan mengambil peran lebih besar dalam mendorong ekonomi kreatif di daerah.

“Sekarang saatnya Bang Amsal menjaga dan menggerakkan para pejuang ekonomi kreatif di Kabupaten Karo,” ujar Kawendra, Jumat (3/4).

Dia menilai Amsal sebagai sosok yang memahami denyut perjuangan pelaku ekonomi kreatif, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan dukungan.

Pengalaman yang telah dilalui Amsal, menurutnya, justru bisa menjadi energi baru untuk menggerakkan komunitas kreatif lokal.

Kawendra berharap di bawah kepemimpinan Amsal, Gekrafs Karo mampu menjadi ruang tumbuh bagi anak muda kreatif.