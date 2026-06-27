Seusai Foto Prewedding Viral, Nathalie Holscher: Menghitung Hari

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nathalie Holscher kembali menjadi sorotan publik setelah mengunggah sebuah pesan singkat di akun Instagram miliknya.

Unggahan tersebut memicu spekulasi mengenai rencana pernikahannya dengan Aripat, sehingga ramai diperbincangkan warganet.

"Menghitung hari @aripatt," tulis Nathalie Holscher, dikutip pada Sabtu (27/6).

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Tak sedikit warganet menafsirkan kalimat tersebut sebagai pertanda bahwa hari pernikahan Nathalie dan Aripat makin dekat.

Kolom komentar pun dipenuhi ucapan selamat, doa, hingga pertanyaan mengenai jadwal pernikahan keduanya.

Sebelumnya, Nathalie dan Aripat membagikan foto-foto prewedding yang juga sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

Rangkaian foto prewedding tersebut menampilkan konsep yang elegan dan sukses menarik perhatian publik.