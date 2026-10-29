Seusai Hajar Melbourne Victory, Persib Bandung Punya Dua Jalan Menuju 16 Besar

jpnn.com - Persib Bandung makin dekat dengan fase gugur AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 setelah mengalahkan Melbourne Victory.

Kemenangan 2-0 atas klub Australia itu membuat Maung Bandung menguasai Grup E dengan nilai sempurna, sekaligus membuka peluang untuk memastikan kelolosan lebih cepat.

Dua gol Balsa Sekulic membawa Persib menang 2-0. Skuad asuhan Igor Tolic kini mengoleksi sembilan poin dan belum kebobolan dalam tiga pertandingan.

Menang Lagi, Persib Bisa Amankan Tiket

Persib berpeluang mengunci tiket ke babak 16 besar apabila mampu meraih satu kemenangan lagi dari tiga pertandingan berikutnya.

Kesempatan terdekat hadir saat Maung Bandung kembali menghadapi Melbourne Victory, kali ini di markas lawan pada matchday keempat.

Tambahan tiga poin dari pertandingan tersebut akan membawa Persib mengoleksi 12 angka. Dengan jumlah itu, peluang Maung Bandung untuk melangkah ke fase gugur makin terbuka.

Hasil Imbang Bisa Jadi Alternatif

Selain memburu kemenangan, Persib memiliki pilihan lain untuk mendekati fase gugur.

Maung Bandung dapat mengamankan kelolosan dengan meraih dua hasil imbang dalam tiga pertandingan yang masih tersedia.