Seusai HP, Bos Xiaomi Bakal Boyong Mobil Listrik ke Indonesia, 100 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan teknologi, Xiaomi berencana memboyong mobil listrik (EV) untuk pasar di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Country Director Xiaomi Indonesia Michael Feng di sela acara peluncuran gawai REDMI Note 17 series di Jakarta, Rabu. (16/9).

Dia mengungkapkan Xiaomi saat ini memang bisnis di pasar tanah air mulai September 2026.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan, Xiaomi menghadirkan mobil tanpa emisi itu untuk meramaikan pasar elektrik vehicle (EV) di tanah air.

Namun, kata dia, harus tetap perlu menunggu.

"100 persen kami akan membawa produk mobil (listrik) ke pasar ini.

Namun, saat ini jika boleh jujur kami masih harus menunggu," kata Michael.

Michael menyebut dalam lanskap dan strategi ekspansi global, saat ini Xiaomi baru akan merambah ke pasar Eropa.