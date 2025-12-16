Seusai Indonesia, Xpeng Bangun Pabrik Mobil Setir Kanan di Malaysia

jpnn.com, MALAYSIA - Xpeng Motors melakukan kerja sama dengan EPBM Group untuk mendirikan pabrik mobil di Malaysia.

Kerja sama itu merupakan langkah besar Xpeng yang terus berinvestasi menggembangkan bisnis mereka di luar Tiongkok.

Dilaporkan Carnewschina pada Senin waktu setempat, pabrik baru itu akan menjadi proyek manufaktur internasional ketiga Xpeng setelah sebelumnya memilih Indonesia untuk merakit mobilnya di fasilitas Handal Indonesia Motor (HIM), Purawakarta, Jawa Barat dan Austria.

Dia mengatakan pabrik itu merupakan lini perakitan kendaraan RHD (setir kanan) pertama perusahaan.

Menurut perjanjian tersebut, produksi dijadwalkan akan dimulai pada 2026 dengan berfokus pada perakitan model SUV G6 dan MPV X9, termasuk versi jarak jauh.

Fasilitas di Malaysia ini diposisikan secara strategis untuk berfungsi sebagai pusat manufaktur untuk pasar kendaraan setir kanan di seluruh kawasan ASEAN.

Baca Juga: Xpeng G6 dan G9 Mulai Masuk Lini Produksi di Magna

Pabrik baru itu akan melayani pasar kendaraan setir kiri, sehingga menciptakan jaringan produksi yang mencakup seluruh kawasan Asia Tenggara.

Data pasar yang dikutip oleh media otomotif Tiongkok, Autohome mengungkapkan kehadiran Xpeng yang semakin meningkat di Malaysia, di mana merek ini termasuk dalam enam merek kendaraan listrik murni teratas di negara tersebut dari Januari hingga Oktober tahun ini.