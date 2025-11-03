menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Seusai Jalani Asesmen, Onadio Leonardo Bilang Begini

Seusai Jalani Asesmen, Onadio Leonardo Bilang Begini

Seusai Jalani Asesmen, Onadio Leonardo Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Onadio Leonardo telah menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta pada Senin (3/11). 

Asesmen itu dilakukan setelah Onad, sapaannya, ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat, atas kasus dugaan narkoba.

Seusai menjalani asesmen, musisi sekaligus aktor 35 tahun itu kembali ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Dia lantas mengungkapkan kondisi kesehatannya hari ini.

"Sehat, sehat," ujar Onadio Leonardo di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (3/11).

Pemain film Hello Ghost itu memilih tak berkomentar banyak saat ditanyai lebih lanjut oleh awak media.

Baca Juga:

Dia hanya meminta doa ketika ditanya soal hasil asesmennya tadi.

"Doain saja," ucap Onadio Leonardo.

Musisi Onadio Leonardo telah menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta pada Senin (3/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI