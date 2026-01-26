Seusai Lawatan Luar Negeri, Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Cek Program Strategis

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama menteri dan pejabat negara untuk mengecek pelaksanakan program strategis nasional di kediaman pribadinya Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/1).

"Setibanya dari lawatan luar negeri, Presiden Prabowo ingin mengecek perkembangan beberapa program strategis dari pejabat terkait," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (25/1) malam.

Rapat itu digelar dalam waktu 1 x 24 jam setelah Presiden Prabowo tiba di Tanah Air selepas merampungkan rangkaian lawatan luar negerinya di Inggris, Swiss, dan Prancis sejak awal pekan lalu.

Teddy yang mengikuti rapat tersebut menjelaskan pertemuan itu berlangsung sejak Minggu siang sampai dengan malam hari.

"Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam tersebut dihadiri oleh Menko Pangan, Menteri ESDM, Mensesneg, Menteri Diktisaintek, Menteri Keuangan, Panglima dan Wakil Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Sekretaris Kabinet," ungkap Teddy.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan pelaksanaan program dan perkembangan informasi terkini dari berbagai sektor strategis, di antaranya pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, kemudian perkembangan di sektor energi, minyak dan gas, yang disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kemudian, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai kerja sama bidang pendidikan tinggi dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan laporan kepada Presiden mengenai situasi terkini sektor keuangan dan perbankan.

Di bidang pertahanan, Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kemudian, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan laporan ke Presiden mengenai kinerja penertiban kawasan hutan nasional.