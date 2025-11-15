menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Seusai Ledakan SMAN 72, Legislator PDIP Dorong Regulasi Digital Ketimbang Pembatasan PUBG

Seusai Ledakan SMAN 72, Legislator PDIP Dorong Regulasi Digital Ketimbang Pembatasan PUBG

Seusai Ledakan SMAN 72, Legislator PDIP Dorong Regulasi Digital Ketimbang Pembatasan PUBG
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. ilustrasi. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menganggap pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap ruang digital, terutama bagi anak dan remaja secara sistematis dengan melalui regulasi ketat.

Dia berkata demikian demi menyikapi wacana pengetatan gim daring, yakni Player Unknown's Battleground (PUBG) setelah tragedi ledakan di SMAN 72.

"Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas bagi platform yang melanggar," kata Junico kepada awak media, Jumat (14/11).

Baca Juga:

Diduga ledakan di SMAN 72 Jakarta setelah terduga pelaku yang masih berstatus anak terpapar konten negatif.

Isu pemblokiran lantas mencuat setelah gim PUBG dikaitkan dengan pelaku peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat (7/11) lalu. 

Junico mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatur mekanisme di seluruh platform digital, bukan hanya gim. 

Baca Juga:

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menilai Indonesia bisa mencontoh negara tetangga Australia terkait model regulasi.

"Pemerintah, khususnya Komdigi, harus punya mekanisme yang bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses gim dan seluruh platform digital. Aturan seperti di Australia bisa jadi acuan," tutur Junico.

Legislator PDI Perjuangan Junico Siahaan menilai pemerintah perlu memperkuat aturan ketimbang pembatasan gim.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI