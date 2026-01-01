menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Seusai Melantik Puluhan Ribu PPPK Paruh Waktu, Bupati Bilang Masih Kekurangan Pegawai

Bupati Lombok Timur Provinsi NTB Haerul Warisin saat menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu, Rabu (31/12/2025). Foto: ANTARA/Akhyar Rosidi

jpnn.com - LOMBOK TIMUR – Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Haerul Warisin menyerahkan SK pengangkatan 10.998 PPPK Paruh Waktu, Rabu (31/12).

Haerul Warisin meminta kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk tetap menjaga disiplin dan kinerja serta loyal pada pimpinan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Tolong, layani masyarakat dengan senyum, dengan baik. Kalau tidak bisa, bukan masyarakat yang sepatutnya disalahkan, cukup berikan dengan cara atau cukup dengan senyum saja," kata Haerul Warisin di Lombok Timur, Rabu.

Bupati berharap, setelah mendapatkan SK PPPK Paruh Waktu, para ASN baru itu bisa lebih meningkatkan kinerjanya.

"Dengan diterimanya SK, para ASN harus lebih giat dan profesional dalam melayani masyarakat. Bukan berarti setelah terima SK tidak melakukan apa-apa, tapi bergerak lebih cepat karena sudah menjadi bagian dari milik negara," katanya.

Bupati Lombok Timur juga mengingatkan para ASN untuk mengikuti aturan main dan disiplin kerja yang berlaku, serta melayani masyarakat dengan baik sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan.

Dia juga mengatakan, pemkab yang dipimpinnya masih membutuhkan banyak pegawai.

"Lombok Timur masih membutuhkan banyak pegawai, terutama di rumah sakit dan puskesmas. Kita (Pemkab Lombok Timur) harus terus bergerak dan berinovasi untuk melayani masyarakat lebih baik," katanya.

Meski pemda ini mendapat tambahan ASN PPPK Paruh Waktu puluhan ribu, bupati bilang masih kekurangan pegawai.

