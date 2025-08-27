menu
JPNN.com » Politik » Parpol » Seusai Menemui Prabowo di Istana, Waketum Golkar Tepis Isu Munaslub

Seusai Menemui Prabowo di Istana, Waketum Golkar Tepis Isu Munaslub

Seusai Menemui Prabowo di Istana, Waketum Golkar Tepis Isu Munaslub
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Istimewa for JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa tidak ada pembahasan mengenai Musyawarah Nasionel Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar bersama Presiden Prabowo Subianto.

Doli menyampaikan itu sesuai bersama sejumlah pimpinan DPP Partai Golkar menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/8).

“Tidak ada secara spesifik disinggung soal munaslub,” kata Ahmad Doli.

Diketahui, isu munaslub di tubuh Partai Golkar sempat santer terdengar beberapa waktu lalu.

Doli membantah ada keterkaitan pihak Istana dengan isu Munaslub Partai Golkar yang selama terdengar.

“Kalau selama ini dikaitkan ada gerakan munaslub apalagi dikaitkan dengan istana, saya kira pertemuan ini menegaskan bahwa pemerintah sangat nyaman,” ungkapnya.

Doli menyatakan bahwa partai berlambang pohoh beringin itu tegak lurus dalam koalisi, dan mendukung program-program Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

“Bisa bersama-sama dengan partai lain untuk mendukung program-program pemerintah,” tuturnya. (mcr4/jpnn)

Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menepis isu Munaslub Partai Golkar, seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto.


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

