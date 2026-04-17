Seusai Menjamu Perwakilan Qatar & Saudi, Megawati Menerima Dubes Jerman

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/4) menerima Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste bersama rombongan.

Sebelum perwakilan dari Jerman, Megawati juga menerima Dubes Qatar untuk Indonesia, Sultan bin Mubarak Al-Dosari dan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi.

Megawati dalam pertemuan dengan Ralf Beste didampingi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah dan Direktur Eksekutif Megawati Institute Hilmar Farid.

Ralf dalam pertemuan mengaku baru saja berkunjung ke Bandung dan melihat Museum KAA.

Dubes Jerman merasa kagum dengan peran Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno saat ini dalam menggerakkan kebangkitan negara di wilayah Asia dan Afrika.

"Saya berkeliling untuk lebih mengenal Indonesia. Saya baru saja ke Bandung dan mengunjungi Museum KAA," kata Ralf dalam pertemuan, Jumat.

Mendengar Dubes Jerman menyinggung KAA, Megawati lantas menceritakan pengalamannya mendampingi Presiden Soekarno menjadi delegasi termuda dengan usia 14 tahun saat hadir di KTT Gerakan Non Blok di Beograd, Yugoslavia pada 1961.

Megawati mengenang momen duduk bersama tokoh bangsa antara lain Jawaharlal Nehru (India) dan Gamal Abdel Nasser (Mesir).