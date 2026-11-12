Seusai Menyerahkan Surat Pengunduran Diri, Gibran Balik Lagi ke Istana Wapres, Lihat Itu

jpnn.com - JAKARTA - Gibran Rakabuming sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (wapres) kepada pimpinan MPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11) siang.

Dalam pantauan ANTARA di Jakarta pada Kamis, Gibran meninggalkan Kompleks Parlemen pada pukul 11.37 WIB, menuju Istana Wapres.

Gibran Rakabuming Raka tiba di Istana Wapres di Jakarta, Kamis pada sekitar pukul 12.26 WIB.

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Tiba dengan mobil hitam, begitu turun Gibran langsung menemui sejumlah sukarelawan.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang telah diserahkan pada Kamis siang.

"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta.

MPR, lanjut Muzani, memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.