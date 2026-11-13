Seusai Mundur, Gibran dapat Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat buka-bukaan mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas yang didapatkan Gibran Rakabuming Raka seusai mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Achmad menjelaskan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Pasal 6, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat memperoleh pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhir.

“Dari pasal itu menjelaskan bahwa masa jabatan yang singkat tidak memengaruhi besarnya uang, tunjangan dan fasilitas pensiun,” kata Achmad di Jakarta, Jumat (13/11).

Ahmad mengaku dari data Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, ditambah tunjangan jabatan Rp22 juta ketika aktif.

Dengan demikian, apabila pemberhentiannya memenuhi ketentuan hukum Gibran bakal mendapatkan uang dari negara tersebut.

“Jadi, itu belum termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya,” kata dia.

Karena itu, Achmad mengaku, jika nominal tersebut dibayarkan negara selama 20 tahun tanpa perubahan, nilainya mencapai Rp4,84 miliar yang bakal didapatkan putra sulung Jokowi ini.

"Ini merupakan ilustrasi matematis, bukan estimasi kewajiban aktual negara,"