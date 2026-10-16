Seusai OTT, Bupati Klaten dan Tong Biru Penyimpan Uang Tiba di Gedung KPK, Lihat

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Juru Bicara Budi Prasetyo mengungkap rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Klaten, Jawa Tengah, yang menjerat Bupati dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Sebanyak 9 orang dari total 19 orang yang diamankan di Klaten dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta tersebut, Budi mengonfirmasi bahwa di antaranya adalah bupati dan kepala perwakilan BPK Jateng.

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“Dari total 19 orang yang diamankan oleh tim KPK di wilayah Klaten, 9 orang di antaranya dibawa tadi malam berangkat dari Klaten menggunakan kereta dan pagi ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 7,” ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Budi menjelaskan bahwa rombongan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 06.58 WIB. Mereka berangkat dari Klaten menggunakan kereta api pada Kamis malam dan tiba di Stasiun Gambir sekitar pukul 06.33 sebelum menuju gedung KPK.

Dalam kesempatan tersebut, Budi menyampaikan salah satu temuan menarik dalam OTT kali ini.

“Salah satu yang menarik, nanti ada ember atau tong berwarna biru. Itu yang buat nyimpen duit,” ungkap Budi.

Ember atau tong biru tersebut diduga digunakan oleh Bupati Klaten untuk menampung atau menyimpan uang hasil penerimaan.