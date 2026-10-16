Seusai Pakai Mobil Dinas Maung, Gus Ipul Berkomentar Begini
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul perdana menunggangi mobil dinas Maung pada Jumat (16/10).
Dia tampak puas dengan performa kendaraan buatan dalam negeri tersebut.
"Harus bangga dengan produk Indonesia, ya,” ujar Gus Ipul seraya mengangkat jempol seusai menjajal mobil Maung di lingkungan Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (16/10).
Sebelum menjajal mobil berkelir putih dengan pelat nomor RI 27 tersebut, Gus Ipul sempat memperhatikan seluk beluk eksteriornya.
Puas mengamati bagian eksterior, Gus Ipul yang mengenakan paduan kemeja putih, celana gelap, dan peci hitam kemudian masuk dan menempati kursi penumpang belakang.
Dari tempat duduknya, dia tampak memperhatikan interior mobil dan fitur-fitur yang disematkan.
Kabin mobil Maung didominasi warna krem pada bagian kursi dan pelapis interior.
Di bagian depan terlihat layar dasbor menampilkan gambar kamera kendaraan yang dioperasikan oleh pengemudi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul perdana menunggangi mobil dinas Maung pada Jumat (16/10).
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