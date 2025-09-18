menu
Seusai Pakai Skincare Reza Gladys, Saksi Nikita Mirzani: Kulit Masih Black Mamba
Nikita Mirzani dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (18/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu saksi dari kubu Nikita Mirzani, Sumarni membeberkan soal pengalaman buruk menggunakan skincare Reza Gladys.

Hal tersebut diungkapkan Sumarni saat dihadirkan dalam sidang dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Nikita Mirzani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (18/9). 

Sumarni mengungkapkan dirinya membeli skincare Reza Gladys dengan harapan dapat mempercantik diri dan rumah tangganya terhindar dari pelakor.

“Jadi, saya ingin merawat diri, dari mulai snow white dan pelangsing saya beli,” kata Sumarni dalam ruang sidang.

Semula, Sumarni percaya dengan manfaat yang dibeberkan Reza Gladys melalui siaran langsung di TikTok.

Namun, alih-alih mendapat hasil memuaskan, Sumarni justru terkena masalah kulit yang parah, mulai dari terbakar hingga bopeng.

“Malah bopeng. Kayak terbakar, kulit jadi kayak kering," ujar Sumarni.

“Yang snow white dijanjikan seluruh tubuh, live TikTok Reza Gladys, tetapi buktinya apa? Kulit saya masih black mamba. Masih hitam,” imbuhnya.

