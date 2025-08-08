Seusai Periksa Yaqut, KPK Bakal Tetapkan Tersangka, Siapa?
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil setelah KPK menyelesaikan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan telah memasuki tahap akhir.
"Ini sudah mendekati penyelesaian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, atau tidak melewati Agustus, akan kami tingkatkan ke penyidikan," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8) malam.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah KPK memeriksa Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi terkait dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih lima jam, mulai pukul 09.30 WIB hingga 14.15 WIB.
Yaqut mengaku telah memberikan klarifikasi terkait pembagian kuota haji.
"Alhamdulillah, saya berterima kasih akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu," ujarnya seusai diperiksa.
Meski enggan merinci pertanyaan yang diajukan penyidik, Yaqut membenarkan bahwa pemeriksaan berlangsung intensif. "Ya, banyaklah pertanyaan," katanya singkat.
Mantan Ketua Umum GP Ansor itu menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. "Kalau terkait materi, saya tidak akan menyampaikan. Mohon maaf, kawan-kawan wartawan. Tetapi intinya, saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi hal-hal terkait pembagian kuota tahun lalu," tegasnya. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan telah memasuki tahap akhir.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tak Berhenti di Heri Gunawan dan Satori, KPK Incar Anggota DPR yang Bermain di Dana CSR
- KPK OTT 7 Orang di Sultra, Salah Satunya Bupati Kolaka Timur Abdul Azis
- KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur: Ini Bukan Drama
- Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ditangkap KPK di Makassar
- OTT KPK di Sultra Ternyata soal Kasus Ini
- Info Penting dari KPK Kasus Kuota Haji Khusus, Siapa nih yang Berdebar-debar?