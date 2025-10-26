Seusai Polytron, Sharp Siap Jual Mobil Listrik, Teknologinya Canggih
jpnn.com, JEPANG - Produsen elektronik asal Jepang, Sharp mengumumkan telah melebarkan sayap bisnisnya ke dunia otomotif.
Pasalnya, Sharp tengah mempersiapkan mobil listrik konsep bernama LDK+ untuk diperkenalkan kepada publik di Japan Mobility Show 2025.
Kehadiran Sharp bermain di otomotif itu bukan hal yang baru. Sebelumnya, Polytron sudah merambah ke dunia otomotif karena pasarnya cukup potensial.
CarsCoops, Minggu (26/10), melaporkan Sharp akan mengandalkan fasilitas Foxconn di Taiwan untuk memproduksi mobil listriknya itu.
Pabrik itu sebelumnya telah bekerja sama dengan Mitsubishi untuk mengembangkan Electric Vehicle (EV).
Mobil konsep LDK+ berbeda dari model konsep yang diperkenalkan pada 2024 lalu. Mobil itu dikatakan sudah mendapatkan penyempurnaan dan siap diproduksi massal.
Mengusung konsep minivan, Sharp LDK+ memiliki desain seperti multi purpose vehicle (MPV) pada umumnya.
Jika dibandingkan versi konsep, mobil itu tampil elegan karena dibalut warna matte.
Produsen elektronik asal Jepang, Sharp mengumumkan akan memperkenalkan mobil listrik kepada publik. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Toyota Bakal Rilis 3 Mobil Baru di GJAW 2025, Ada Model Hybrid Produksi Lokal
- BYD Bakal Pamer Kei Car Listrik Pertama di JMS 2025
- Dari Raja ke Rerata: Nasib Hyundai di Pasar Mobil Listrik Mulai Meredup
- Mobil Listrik Toyota bZ3X Setir Kanan Meluncur, Harga Rp 400 Jutaan
- Tiongkok Mencapai Langkah Besar di Bidang Daur Ulang Baterai EV
- Begini Cara Merawat Aki Mobil Elektrifikasi, Mudah Kok