Seusai Raffi Ahmad Dihujat, Amy Qanita Tulis Kata-Kata Ini
jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Raffi Ahmad, Amy Qanita buka suara seusai anaknya mendapatkan kritikan dan komentar pedas.
Melalui akunnya di Instagram, dia mengunggah foto lawasnya dengan Raffi Ahmad cilik.
Dalam unggahan itu, Amy turut menuliskan pesan panjang yang berisikan doa dan tanggapannya terhadap situasi yang dihadapi sang buah hati.
"Tidak ada doa yang lebih tulus daripada doa seorang ibu untuk anaknya. Dalam keadaan apa pun, ketika dunia terasa begitu berat, ketika fitnah, kebencian, dan tuduhan datang silih berganti, Ibu akan selalu berdiri untuk menguatkan anaknya," ujar Amy Qanita melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (2/11).
Dia menyadari bahwa dirinya tidak bisa untuk menghentikan atau meredam komentar negatif yang diarahkan kepada sang putra.
Meski demikian, Amy meyakini bahwa doa menjadi salah satu cara untuk terus memberikan perlindungan kepada anaknya.
"Mungkin Mama tak mampu membungkam semua mulut yang menyakiti anak Mama, tetapi Mama punya doa yang tak pernah berhenti mengetuk pintu langit," tuturnya.
Dalam unggahan itu pula, dia lantas mengucapkan doa untuk putranya, Raffi Ahmad.
Di tengah gelombang kritik dan komentar pedas terhadap Raffi Ahmad, sang ibunda, Amy Qanita buka suara.
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