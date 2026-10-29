Seusai Rapat Terbatas dengan Presiden, Menteri ESDM Tegaskan Batasan Minimum Kontrak Gas Singapura
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas bumi dalam negeri sebelum mengekspor kelebihan pasokan ke negara lain, termasuk Singapura.
“Kan harus memprioritaskan kepentingan domestik kita, tetapi kalau domestik kita sudah cukup, saya pikir kita harus juga mengirim ekspor ke negara lain,” kata Bahlil, usai rapat terbatas dengan Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kebijakan pemerintah mengurangi sebagian pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), untuk mengamankan kebutuhan energi dalam negeri.
Bahlil menjelaskan total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai sekitar 409,5 MMSCFD yang bersumber dari Laut Natuna dan Sumatera. Pengurangan pasokan tersebut masih berada dalam batas minimum kontrak yang disepakati dengan pembeli.
“Nah, sekarang ini kan yang kita lakukan pemotongan sebagian itu kan adalah 31 MM dari total 409 MM dari kontrak yang ada. Dengan yang ada itu, kita belum melanggar kontrak karena ada batas minimum, kan? Batas minimum itu belum kita lampaui. Jadi nggak ada masalah, ya,” ujarnya pula.
Selain gas pipa, Bahlil menyebut Indonesia juga mengirim 148 kargo gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), yang menurutnya setara dengan 1.480 MM.
Ia menilai sebagian LNG yang dikirim ke Singapura kemungkinan diperdagangkan kembali ke negara lain, meskipun sebagian digunakan untuk konsumsi domestik negara tersebut.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan perkembangan kebutuhan energi nasional dalam menentukan kebijakan ekspor gas ke depan, termasuk kemungkinan penyesuaian pengiriman LNG.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas bumi dalam negeri sebelum mengekspor kelebihan pasokan ke Singapura.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KAI Logistik Layani Lebih dari 138 Ribu Pengiriman Hewan Peliharaan
- FreshIN 3.0 dan VoxIN AC dari TCL Bikin Udara di Ruangan Lebih Sehat
- One Anker Perkuat Ekosistem Inovasi, Hadirkan Teknologi untuk Setiap Momen Kehidupan
- Program Tani Digital Jadi Contoh Modernisasi Pertanian di Jateng
- bank bjb Laporkan Kinerja Baik di Earning Call Triwulan III Tahun Buku 2026
- Eskalasi Geopolitik Global, Analis Prediksi Harga Emas Dunia Bakal Tembus 5.000 Dolar AS