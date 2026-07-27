Seusai Resmikan Monumen, Megawati Pimpin Prosesi Tabur Bunga untuk Korban Kudatuli

jpnn.com, JAKARTA - Seusai meresmikan Monumen Kudatuli, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menaburkan bunga di depan monumen sebagai bentuk penghormatan kepada para korban Peristiwa 27 Juli 1996.

Prosesi tabur bunga berlangsung di halaman kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Selain menaburkan bunga, Megawati juga menaruh karangan bunga sebagai wujud doa bagi para korban tragedi berdarah yang terjadi tiga dekade silam.

Prosesi tabur bunga berlangsung khidmat. Megawati tampak didampingi Ketua DPP PDIP yang juga putranya, Prananda Prabowo, bersama sang istri Nancy Prananda, serta kedua putra-putrinya, Muhammad Prabhaswara Pranakarno dan Diah Safira Octaliakasih.

Putri Wakil Presiden Pertama Mohammad Hatta, Meutia Hatta dan Halida Hatta, turut hadir bersama pematung Dolorosa Sinaga dalam prosesi tersebut. Mereka didampingi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Seusai prosesi tabur bunga, Megawati bersama para tamu yang hadir berpose salam perjuangan Merdeka sebagai penegasan semangat menjaga nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan dalam Peristiwa 27 Juli 1996.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama di depan Monumen Kudatuli yang baru saja diresmikan.

Peristiwa Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli merupakan insiden penyerbuan kantor DPP PDI oleh massa pendukung pro-Soerjadi dan aparat keamanan pada 27 Juli 1996. Berdasarkan catatan Komnas HAM, peristiwa itu mengakibatkan lima orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang hingga saat ini. (tan/jpnn)