Seusai Tekuk Singapura, Timnas Indonesia Alihkan Fokus Hadapi Malaysia
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia langsung fokus menatap laga FIFA ASEAN Cup 2026 berikutnya melawan Malaysia.
Pada laga perdana tercatat skuad Garuda mampu menang dengan skor 2-0 melawan SIngapura di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (25/9).
Tercatat di laga lainnya Malaysia juga mampu meraih kemenangan saat jumpa Bangladesh dengan skor 3-0.
Sontak hal tersebut akan menjadi modal berharga kedua tim untuk menatap laga kedua FIFA ASEAN Cup 2026.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berjanji akan memberikan hasil terbaik melawan tim Negeri Jiran.
Terlebih komposisi pemainnya saat ini tercatat punya kualitas lebih baik ketimbang Malaysia.
“Kami harus menghormati Malaysia. Mereka merupakan tim yang bagus. Seperti yang kamu bisa lihat malam ini, mereka menambahkan banyak pemain baru ke dalam skuad dengan ancaman yang nyata,” ujar John.
Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.
Timnas Indonesia langsung fokus menatap laga FIFA ASEAN Cup 2026 berikutnya melawan Malaysia setelah menang melawan Singapura, Jumat (25/9)
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