Seusai Teror Bom, KBM di SD Jaksel Akan Kembali Normal

jpnn.com, JAKARTA - Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan, Santoso memastikan kegiatan belajar mengajar di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi berlangsung normal pada Selasa (14/7).

Hal ini Santoso katakan setelah sebelumnya adanya ancaman teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi di hari pertama sekolah.

"Besok masuk. Kondisinya sudah aman dan tentunya kami akan melaksanakan kegiatan termasuk MPLS ini seperti biasa," kata Santoso, Senin (13/7).

Satoso juga memastikan para murid dan guru tidak mengalami trauma pasca adanya ancaman bom ini.

"Berdasarkan komunikasi kami tadi dengan siswa juga dengan guru mengarah ke traumatik tidak. Karena ya masih bisa komunikasi, melaksanakan kegiatan yang lainnya," tutur dia.

Diketahui, polisi berhasil menangkap pria berinisial MY (34) sebagai pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto mengatakan terduga pelaku telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan.

"Saat ini, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif tujuan dari yang bersangkutan," kata Budi.