Seusai Trading Halt, IHSG Lanjut Ambles Lebih dari 10%, Gegara Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Perdagangan kembali dibuka seusai trading halt pertama akibat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8,01 persen ke level 5.393,92 pada awal pembukaan bursa.

Perdagangan saham kembali dibuka pada pukul 09.28 WIB setelah sempat mengalami pembekuan sementara (trading halt) selama 30 menit.

Seusai perdagangan dibuka kembali, IHSG terpantau masih berlanjut mengalami penurunan hingga merosot 604,60 poin atau -10,31 persen ke level 5.259,18 pada pukul 10.09 WIB.

Pada grafik pukul 09:56 WIB, pergerakan harga terlihat menukik tajam lalu tertahan di sekitar angka 5.193 – 5.270.

Meskipun koreksi IHSG telah menembus angka 10 persen, mekanisme pasar masih terus berjalan normal pasca-pembukaan kembali tersebut.

Hal ini mengacu pada aturan baru yang menetapkan bahwa Trading Halt tambahan 30 menit jika penurunan IHSG berlanjut hingga lebih dari 15%.

Adapun pembekuan total pasar baru akan diberlakukan sesuai ketentuan Trading suspend (penghentian hingga akhir sesi atau lebih dari satu sesi), jika penurunan IHSG mencapai lebih dari 20%, dengan syarat.

Amblesnya perdagangan saham hari ini terjadi setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan pengumuman peninjauan kembali status pasar Indonesia.