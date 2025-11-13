Seusai Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17, Nova Arianto Naik Panggung Lebih Tinggi

jpnn.com - Seusai menorehkan sejarah bersama Timnas U-17 Indonesia di ajang Piala Dunia U-17 2025, Nova Arianto akan melanjutkan kisahnya ke babak baru.

Pelatih asal Semarang itu mendapat kepercayaan untuk naik kelas menukangi Timnas U-20 Indonesia.

Tanggung Jawab Lebih kepada Nova Arianto

Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat menyambut kepulangan Timnas U-17 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (13/11).

Erick menilai Nova layak diberi kesempatan lebih besar setelah menunjukkan potensi dalam membangun karakter dan disiplin pemain muda Indonesia.

"Coach Nova kami beri kesempatan ke U-20. Nantinya akan diusulkan bersama BTN dan Direktur Teknik untuk kami bahas di Exco,” ujar Erick dikutip dari akun resmi Instagramnya.

Jejak Sejarah di Qatar

Meskipun Indonesia gagal menembus fase gugur Piala Dunia U-17 2025, Nova berhasil menorehkan catatan bersejarah dengan kemenangan 2-1 atas Honduras.

Dua gol yang dicetak oleh Evandra Florasta dan Fadly Alfredo Hengga menjadi momen yang dikenang sebagai kemenangan pertama Indonesia di ajang tersebut.

"Kami bangga karena ada sejarah yang tercipta. Bukan soal level usia, tetapi tentang kebanggaan bangsa," tambah Erick.