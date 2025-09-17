menu
Seusai Viral Dihujat Warganet, Walkot Prabumulih Ngaku tak Copot Kepsek SMPN I Prabumulih, Hanya Ditegur

Wali Kota Prabumulih Arlan didampingi Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, Sekretaris Daerah Elman dan para pejabat lainnya menyampaikan permohonan maaf kepada Roni Ardiyansyah dan masyarakat Kota Prabumulih. Foto: tangkapan layar Instagram@lets.talkandenjoy.

jpnn.com, PRABUMULIH - Wali Kota Prabumulih Arlan memberikan klarifikasi terkait kasus pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih yang viral.

Sebelumnya, Kepsek SMPN 1 Prabumulih Roni Ardiyansyah dicopot setelah menegur anak Wali Kota Prabumulih membawa mobil dan parkir di lokasi sekolah.

Dalam video yang beredar, Roni Ardiansyah berpamitan dengan para guru dan murid penuh haru, netizen pun ramai berkomentar.

Arlan pun membantah telah mencopot Roni Ardiyansyah dari Kepsek SMPN 1.

"Itu berita hoax, saya belum memindahkan, baru menegur Pak Roni karena di sekolah itu ada masalah kasus yang membuat anak tidak betah di situ," ungkap Arlan dalam video yang beredar, Rabu (17/9).

Kasus tersebut kata Arlan sudah beredar di media masa, oleh karena itu dirinya menegur dan memanggil Roni agar ke depan hal serupa tidak terjadi lagi.

Sementara guru yang bermasalah tersebut sudah dipindahkan.

"Terkait masalah anak saya membawa mobil ke sekolah itu hoax. Anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi suatu kesalahan, saya selalu Wali Kota Prabumulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat," ucap Arlan.

Wali Kota Prabumulih memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar dirinya mencopot Kepsek SMPN 1 Prabumulih.

