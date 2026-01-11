Seventh Stars Resmi Meluncur, Perkenalkan Diva Lewat Tempat Berlabuh

menu
Penyanyi Diva Ramaniya. Foto: Dok. Seventh Stars

jpnn.com, JAKARTA - Label musik Seventh Stars resmi memperkenalkan penyanyi Diva Ramaniya, melalui single debut berjudul Tempat Berlabuh.

Peluncuran tersebut menandai langkah awal Seventh Stars sebagai label musik yang digawangi oleh Haris The Brothers dan Ryan Toding, dengan fokus pada pengembangan artis berbasis karakter vokal dan karya.

Tempat Berlabuh dari Diva Ramaniya merupakan lagu tentang ikhlas melepaskan dan yakin. Menggunakan metafora berlayar dan pulang, lagu itu berbicara tentang hubungan yang tidak dibangun atas dasar menahan, melainkan memberi ruang dan percaya.

Pesan tersebut ditegaskan lewat reff 'Berlayarlah ke mana pun kau mau, arungi luasnya samudra' dan 'Ke mana pun akhirnya, tempat berlabuh tetap aku'.

Lagu itu sejatinya berangkat dari kisah cinta. Diva Ramaniya menulis Tempat Berlabuh dari perasaan personal terhadap seorang kekasih, tentang merelakan tanpa kehilangan keyakinan.

Meski demikian, maknanya sengaja dibiarkan terbuka agar pendengar dapat menafsirkan lagu Tempat Berlabuh sesuai dengan pengalaman masing-masing.

Menariknya, perjalanan Diva menuju rilis profesional itu berlangsung secara organik. Di lingkungan terdekatnya, warna vokal Diva kerap disebut mengingatkan pada Bernadya hingga Raisa. Masukan tersebut mendorong Diva untuk menekuni musik dengan lebih serius.

Dukungan penuh orang tua menjadi titik awal berawal dari unggahan latihan vokal yang muncul di linimasa Instagram sang ibu, hingga akhirnya menghubungi Haris The Brothers.

