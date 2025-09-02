Sevilla Boyong Alexis Sanchez dari Udinese

jpnn.com - JAKARTA - Klub Liga Spanyol Sevilla resmi memboyong Alexis Sanchez dari Udinese. Pengumuman itu disiarkan Sevilla, Selasa (2/9), beberapa jam setelah Udinese menyatakan Sanchez meninggalkan klub Liga Italia tersebut dengan kesepakatan bersama.

"Setelah berkarier di sejumlah klub paling penting dalam dunia sepak bola, Sanchez akan membawa pengalaman dan naluri mencetak golnya ke Sevilla," kata Sevilla dikutip dari laman resminya.

Sanchez merupakan mantan bintang Arsenal dan Barcelona. Pemain 36 tahun asal Chile yang juga pernah membela Manchester United, Inter Milan, dan Marseille ini kembali ke Udinese untuk masa kerja keduanya setahun lalu.

“Udinese dan Alexis Sanchez berpisah di sini. Klub dan legenda hitam putih itu telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya,” demikian pernyataan resmi Udinese.

“Alexis akan selalu menjadi wonderkid kami,” tambah klub tersebut, merujuk pada julukan Sanchez.

Adapun Sanchez pertama kali bergabung dengan Udinese ketika meninggalkan Amerika Selatan sebagai pemain remaja pada 2008.

Dia kemudian meraih gelar juara Liga Spanyol bersama Barcelona pada 2013.

Lalu, meraih gelar juara Liga Italia bersama Inter Milan pada 2021 dan 2024, serta Piala FA dengan Arsenal di 2015 dan 2017.