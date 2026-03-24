Sevilla Pecat Matias Almeyda
jpnn.com - JAKARTA - Klub Spanyol Sevilla memecat Pelatih Kepala Matias Almeyda pada Senin (23/3). Pemecatan Almeyda dilakukan di tengah performa buruk Sevilla yang kini hanya berjarak tiga poin dari zona degradasi.
“Klub mengucapkan terima kasih kepada Matias Almeyda dan timnya atas usaha serta profesionalismenya. Matias Almeyda telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim utama Sevilla FC,” demikian pernyataan klub melalui situs resmi.
Saat ini, Sevilla menempati peringkat ke-15 klasemen sementara LaLiga dengan koleksi 31 poin dari 29 pertandingan.
Dalam delapan laga liga terakhir, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan. Kekalahan 0-2 dari Valencia di kandang sendiri pada Sabtu lalu menjadi pemicu utama pemecatan Almeyda.
Adapun Almeyda meninggalkan Sevilla setelah memimpin dalam 32 pertandingan resmi, terdiri dari 29 laga LaLiga dan tiga laga Copa del Rey, sejak ditunjuk pada Juni tahun lalu.
Dia sempat membawa awal yang menjanjikan, tetapi performa tim menurun memasuki tahun baru.
Situasi makin rumit karena Almeyda tengah menjalani sanksi larangan mendampingi tim selama tujuh pertandingan akibat insiden dengan ofisial, sehingga dia tidak berada di pinggir lapangan sejak pertengahan Februari.
Dengan sembilan pertandingan tersisa musim ini, Sevilla kini berada dalam ancaman serius degradasi.
