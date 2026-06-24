SF Hariyanto Sebut MBG Penyebab Realisasi Retribusi Riau Melorot

jpnn.com, PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat menanggapi pandangan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pajak Daerah DPRD Riau, Abdullah, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (22/6/2026).

“Pertama merespons retribusi progressnya kecil, ini adalah dampak dari MBG. Mereka dikasih makan dan minum sehingga banyak kantin itu tutup,” kata SF Hariyanto.

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Meski demikian, ia menyebut pemerintah kini telah mengambil kebijakan agar kantin sekolah kembali diberdayakan sehingga roda perekonomian di lingkungan sekolah dapat kembali bergerak.

“Alhamdulillah sekarang ada kebijakan untuk memberdayakan kembali kantin-kantin sekolah. Mudah-mudahan aktivitas ekonomi bisa kembali tumbuh dan berdampak positif terhadap penerimaan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Abdullah mengungkapkan bahwa realisasi retribusi daerah Provinsi Riau hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 25 persen dari target sebesar Rp 12 miliar.

Menurutnya, capaian tersebut jauh tertinggal dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yang mampu menghimpun retribusi hingga Rp 22 miliar.

“Enam bulan ini capaian kita baru sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar. Sementara Sumatera Barat mampu memperoleh retribusi hingga Rp 22 miliar,” ujar Abdullah.