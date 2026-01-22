menu
JPNN.com » Nasional » Hukum » SG di Tulang Bawang Barat Lampung Terjerat Kasus Narkoba, Polisi Merespons

SG di Tulang Bawang Barat Lampung Terjerat Kasus Narkoba, Polisi Merespons

SG di Tulang Bawang Barat Lampung Terjerat Kasus Narkoba, Polisi Merespons
Polisi. Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung AKP Samsi Rizal membantah kalau SG adalah salah satu pengelola Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“SG hanya membantu ibunya ke pasar jadi bukan pengelola SPPG untuk MBG,” tegas Samsi Rizal kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Kasus dugaan penyelahgunaan narkoba yang menjerat SG, kata Samsi Rizal saat ini masih dikembangkan pihak polisi.

"Ya, benar ada inisial SG yang memang diamankan petugas,” tegas AKP Samsi Rizal.

Dia melanjutkan saat ini kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih dalam proses pengembangan petugas.

"Masih kita kembangkan," terangnya.

Terkait barang bukti yang diamankan petugas saat penangkapan SG akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Humas Polres Tubaba.

"Nanti diumumkan, kita masih pengembangan," ungkapnya.

Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung AKP Samsi Rizal mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus narkoba yang menjerat SG.

