SG di Tulang Bawang Barat Lampung Terjerat Kasus Narkoba, Polisi Merespons
jpnn.com, JAKARTA - Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung AKP Samsi Rizal membantah kalau SG adalah salah satu pengelola Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“SG hanya membantu ibunya ke pasar jadi bukan pengelola SPPG untuk MBG,” tegas Samsi Rizal kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).
Kasus dugaan penyelahgunaan narkoba yang menjerat SG, kata Samsi Rizal saat ini masih dikembangkan pihak polisi.
"Ya, benar ada inisial SG yang memang diamankan petugas,” tegas AKP Samsi Rizal.
Dia melanjutkan saat ini kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih dalam proses pengembangan petugas.
"Masih kita kembangkan," terangnya.
Terkait barang bukti yang diamankan petugas saat penangkapan SG akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Humas Polres Tubaba.
"Nanti diumumkan, kita masih pengembangan," ungkapnya.
Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung AKP Samsi Rizal mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus narkoba yang menjerat SG.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pencarian Korban Insiden Tambang di Pongkor Dihentikan Sementara
- TNI AL Beserta Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan Sabu-sabu di Perairan Sebatik
- Polres Bengkalis Grebek Pesta Narkoba di Hotel, 3 Oknum Polisi Ditangkap
- Kebakaran Melanda Pusat Kuliner Pasar Mega Legenda, Polisi Pastikan tidak Ada Korban Jiwa
- Mengaku Polisi, Pria di Palembang Bawa Kabur Motor Ojek Online
- Penyelundupan 10,63 Kg Sabu-Sabu dari Aceh Digagalkan Polda Lampung