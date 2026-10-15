SGM Hadirkan Kampanye 'Bunda Lebih Maju' untuk Dukung Para Ibu

jpnn.com, JAKARTA - Peran ibu dalam keluarga terus berkembang, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia mencapai 56,63 persen pada 2025, dengan 58,47 juta perempuan tercatat bekerja.

Melalui kampanye “Bunda Lebih Maju”, SGM Eksplor mengapresiasi setiap langkah bunda untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan lebih bagi anak.

Marketing Director Danone Specialized Nutrition Indonesia Beril Yagci mengatakan bagi Danone maju memiliki arti yang berbeda bagi setiap bunda.

“Maju bukan hanya tentang seberapa jauh bunda melangkah, tetapi juga tentang setiap pilihan dan usaha yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi anak,” kata Beril, Rabu (14/10).

Dia menilai di tengah makin beragamnya peran ibu, Danone melihat pentingnya memberikan rasa percaya diri melalui pilihan yang didukung oleh bukti.

Karena itu, perusahaan terus memperkuat komitmen melalui studi klinis dan pengembangan berbasis sains, serta kolaborasi multipihak dengan berbagai mitra dan tenaga kesehatan, untuk menghadirkan dukungan nutrisi yang relevan bagi tumbuh kembang anak Indonesia.

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“Semangat ini menjadi bagian dari perjalanan lebih dari 70 tahun SGM sebagai No.1 Pilihan Bunda, yang telah menutrisi lebih dari 75 juta anak Indonesia, kami ingin terus hadir mendukung ibu makin percaya diri dan mengapresiasi semua langkah para ibu,” ujar Beril.

Semangat tersebut dihadirkan melalui aktivasi spesial di KRL bersama Yura Yunita, yang membawakan “Merakit” sebagai bagian dari kolaborasi Yura x SGM.