SGMW Gandeng Kalista dalam Penyedian dan Layanan Purnajual Wuling Mitra EV

jpnn.com, JAKARTA - PT. SGMW Sales Indonesia menjalin kemitraan dengan Kalista, dalam penyediaan dan layanan purnajual kendaraan niaga listrik Wuling Mitra EV.

“Kami menyambut baik kerja sama dengan Kalista melalui penandatanganan kerja sama strategis ini."

"Mitra EV hadir sebagai kendaraan niaga listrik pertama Wuling di Indonesia yang didedikasikan mendukung operasional bisnis dengan efisiensi, fungsionalitas, dan modern,” ungkap Sales Operation Director Wuling Kharismawan Awangga dalam keterangannya, Minggu (28/9).

Wuling bersama Kalista menyepakati sejumlah poin penting yang mencakup penyediaan unit Mitra EV, layanan pemeliharaan berbasis Service Level Agreement (SLA), jaminan ketersediaan suku cadang, serta ketentuan garansi unit maupun komponen terkait.

Selain itu, kedua perusahaan juga mengatur mitigasi risiko operasional hingga komitmen pasokan berkelanjutan.

“Kolaborasi dengan Wuling menegaskan komitmen Kalista untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di sektor logistik."

"Mitra EV terbukti andal setelah melalui uji coba 11 hari dengan kondisi operasional nyata, mencatat 49 perjalanan dengan efisiensi energi 0,14 kWh/km atau 1 kWh untuk 7 km. Hasilnya, tercapai penghematan biaya energi hingga 69% dibandingkan kendaraan ICE,” kata Direktur Pengembangan Bisnis Kalista Yoga Adiwinarto.

Kalista merupakan perusahaan penyedia ekosistem kendaraan listrik komersial yang komprehensif dengan solusi end-to-end.