SH Ditangkap Sepulang dari Palu, di Mobilnya Banyak Sabu-Sabu

jpnn.com - Personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Gorontalo Kota kembali mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Resnarkoba Polresta Gorontalo Kota Ipda Nawir menyebut dalam pengungkapan itu, lima orang warga diamankan pada waktu dan lokasi yang berbeda pada Kamis (14/8/2025).

"Ada lima orang pria yang kami amankan, yakni berinisial SH, DL, MG, UN dan R. Berikut barang bukti 20 paket narkotika jenis sabu-sabu siap edar," kata Ipda Nawir, Senin (18/8/2025).

Kasus ini terungkap dari informasi masyarakat yang mengetahui bahwa salah seorang berinisial SH kerap menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kota Gorontalo.

Personel Satresnarkoba Polresta Gorontalo Kota lantas melakukan penyelidikan dan mengetahui identitas serta keberadaan SH.

Pria tersebut diketahui baru saja kembali dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada saat SH berada di Jalan Thaeb M. Gobel atau kawasan Simpang Lima Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, polisi menyetop mobil yang dikendarai SH dan melakukan penggeledahan.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu kotak makanan yang di dalamnya terdapat dua plastik kip diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu.