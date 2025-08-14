Shakira Jasmine Ungkap Kisah di Balik Lagu Room for Someone
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Shakira Jasmine mengungkap kisah di balik lagu terbarunya yang berjudul Room for Someone.
Dia mengatakan Room for Someone berkisah tentang seseorang yang menyisakan ruang untuk sosok yang sudah tidak lagi bersama, namun tetap tidak terlupakan.
Dalam lagu tersebut, Shakira Jasmine merenungkan cinta yang bertahan di ingatan meski kenyataan cinta itu sudah selesai.
Nyanyian perempuan berusia 22 tahun itu terasa intim seakan sedang berbisik kepada diri sendiri atau kepada seseorang yang diam-diam masih diharapkan kembali.
"Room for Someone bukan tentang bertahan. Ini tentang menghormati ruang yang pernah diisi seseorang. Mengakui bahwa ada seseorang yang tidak bisa digantikan begitu
saja," ungkap Shakira Jasmine.
Lewat Room for Someone, Shakira Jasmine kembali menunjukkan kematangan sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu.
Sejak 2025, dia hadir dengan identitas baru yang memadukan pop alternatif lembut dengan sentuhan modern rock chic. Nuansa nostalgia awal 2000-an berpadu dengan gaya elegan namun emosional.
Diproduksi dengan aransemen minimalis, Room for Someone terasa personal sekaligus universal sehingga mudah diterima oleh generasi muda yang kerap menuangkan emosi melalui musik dan kenangan.
Penyanyi Shakira Jasmine mengungkap kisah di balik lagu terbarunya yang berjudul Room for Someone.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Shakira Jasmine: Ada Seseorang yang Tidak Bisa Digantikan Begitu Saja
- Stevan Pasaribu Hadirkan Mini Album Format Akustik
- Diaransemen Ulang, Warisan Musik Titiek Puspa Terus Hidup Hingga Kini
- Tradisi Hari Raya, Hetty Koes Endang Berkolaborasi dengan Anaknya
- D'Masiv Bakal Meriahkan MUSEXPO 2025 di Los Angeles
- Suara Dalam Kepala, NOAH Kolaborasi dengan Ramengvrl