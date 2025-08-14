Shakira Jasmine Ungkap Kisah di Balik Lagu Room for Someone

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Shakira Jasmine mengungkap kisah di balik lagu terbarunya yang berjudul Room for Someone.

Dia mengatakan Room for Someone berkisah tentang seseorang yang menyisakan ruang untuk sosok yang sudah tidak lagi bersama, namun tetap tidak terlupakan.

Dalam lagu tersebut, Shakira Jasmine merenungkan cinta yang bertahan di ingatan meski kenyataan cinta itu sudah selesai.

Nyanyian perempuan berusia 22 tahun itu terasa intim seakan sedang berbisik kepada diri sendiri atau kepada seseorang yang diam-diam masih diharapkan kembali.

"Room for Someone bukan tentang bertahan. Ini tentang menghormati ruang yang pernah diisi seseorang. Mengakui bahwa ada seseorang yang tidak bisa digantikan begitu

saja," ungkap Shakira Jasmine.

Lewat Room for Someone, Shakira Jasmine kembali menunjukkan kematangan sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu.

Sejak 2025, dia hadir dengan identitas baru yang memadukan pop alternatif lembut dengan sentuhan modern rock chic. Nuansa nostalgia awal 2000-an berpadu dengan gaya elegan namun emosional.

Diproduksi dengan aransemen minimalis, Room for Someone terasa personal sekaligus universal sehingga mudah diterima oleh generasi muda yang kerap menuangkan emosi melalui musik dan kenangan.