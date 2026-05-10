Shakira Kembali Bawakan Lagu Piala Dunia Lewat 'Dai Dai'
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Shakira membocorkan lagu terbarunya berjudul Dai Dai yang dibawakan bersama Burna Boy, sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026.
Informasi tersebut disampaikan Shakira melalui akun Instagram pribadinya, @shakira, pada Jumat (8/5). Dalam unggahan itu, ia mengumumkan bahwa lagu tersebut akan dirilis secara resmi pada 14 Mei 2026.
“From Stadium Maracaná, here is ‘Dai Dai’ @fifaworldcup Official Song 2026. Coming 5/14. We are ready @burnaboygram,” tulis Shakira.
Cuplikan video yang diunggah memperlihatkan proses pengambilan gambar di Stadion Maracana, salah satu stadion ikonik di Brasil.
Media Kolombia, El Colombiano, melaporkan bahwa “Dai Dai” memadukan unsur musik Afrika, Latin, dan urban. Lagu tersebut juga menggunakan lirik dalam bahasa Spanyol dan Inggris.
Judul “Dai Dai” disebut berasal dari ungkapan dalam bahasa Italia yang berarti “ayo, ayo”, menggambarkan semangat dan antusiasme khas turnamen sepak bola dunia.
Bagi Shakira, proyek ini menjadi keterlibatan keempatnya dalam lagu resmi Piala Dunia FIFA.
Sebelumnya, dia dikenal melalui Hips Don't Lie pada Piala Dunia FIFA 2006 di Jerman, Waka Waka (This Time for Africa) pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan, dan La La La (Brazil 2014) pada Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil.
Shakira dan Burna Boy akan merilis “Dai Dai” sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Prediksi Coach Justin Soal Juara Piala Dunia 2026, Bukan Belanda
- Piala Dunia 2026 Makin Seru, Lay’s Bikin Gebrakan Besar di Indonesia
- Euforia Piala Dunia 2026 Makin Dekat, TVRI Ajak Warga Ikut ‘Bola Gembira’
- Erick Thohir Puji Pendekatan John Herdman, Singgung Kunci Timnas Menuju Piala Dunia 2030
- Erick Thohir Ungkap Rencana Besar! Timnas Indonesia Incar Tim Langganan Piala Dunia
- Cerita Penggawa Persib Bandung di Balik Keberhasilan Irak Tembus Piala Dunia 2026