Shan United Bakal Jadi Saksi Kembalinya Persib Bandung ke GBLA

jpnn.com - Persib Bandung akhirnya kembali ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Pangeran Biru akan menjamu wakil Myanmar Shan United FC dalam lanjutan kompetisi ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026, Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Kepastian tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi Persib dan Bobotoh. Stadion kebanggaan masyarakat Bandung serta Jawa Barat itu kembali menjadi tempat bagi Maung Bandung untuk melanjutkan perjuangannya di kompetisi Asia Tenggara.

Persib akan menghadapi Shan United dengan bekal positif. Pada pertandingan sebelumnya di Shopee Cup, Maung Bandung berhasil meraih kemenangan tandang atas Port FC dengan skor 3-1 di Thammasat Stadium, Tailan, 8 Oktober 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Persib tampil penuh perjuangan dan berhasil membawa pulang kemenangan 3-1 dari markas wakil Tailan tersebut.

Hasil itu menjadi bekal penting bagi Marc Klok dan kawan-kawan untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi antarklub Asia Tenggara.

Meski demikian, Persib tetap menatap pertandingan melawan Shan United dengan penuh kesungguhan dan rasa hormat. Setiap laga menghadirkan tantangan berbeda sehingga membutuhkan persiapan terbaik.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyambut positif kembalinya pertandingan Persib ke GBLA. Menurutnya, kesempatan bermain kembali di hadapan Bobotoh memiliki arti penting bagi seluruh tim.

"Alhamdulillah, pertandingan Persib melawan Shan United FC akhirnya dapat kembali digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini tentu menjadi kabar yang sangat baik bagi kami dan, tentunya, bagi Bobotoh yang selama ini selalu memberikan dukungan luar biasa kepada Persib," kata Adhitia dalam keterangannya, Jumat (13/11).