Shan United FC Hancur Lebur di Tangan Persib, Pelatih Singgung Perbedaan Kualitas
jpnn.com - Shan United FC harus menahan malu setelah kalah dengan skor telak 0-6 oleh Persib Bandung, Kamis (19/11/2026) malam.
Dalam matchday kedua Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup, wakil Myanmar itu dibuat tak berkutik.
Pertahanan mereka diacak-acak Mariano Peralta cum suis hingga gagal mencetak satu gol pun.
Pelatih Shan United FC Aung Khaing mengatakan bahwa menghadapi Persib merupakan pertandingan sulit, sesuai dengan prediksinya.
Kesulitan tersebut makin terasa dengan atmosfer stadion yang menurutnya luar biasa berkat tekanan dari suporter tuan rumah.
"Persib adalah tim yang sangat kuat, pertandingan yang sangat berat. Jadi, atmosfer suporternya, sangat sangat bagus," kata Aung Khaing dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2026) malam.
Dia juga menjelaskan faktor yang menjadi pembeda kekuatan Persib dengan timnya.
Menurutnya, deretan pemain asing menjadi salah satu kekuatan utama Persib.
Pelatih Shan United ungkap penyebab kekalahan besar mereka atas Persib Bandung. Singgung kualitas pemain asing.
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