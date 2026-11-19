Shan United Kerap Jadi Bulan-bulanan Klub Indonesia, Persib Siap Melanjutkan Tradisi?
jpnn.com - Persib Bandung berpeluang meneruskan dominasi klub Indonesia atas Shan United.
Kedua tim akan bertemu dalam lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27.
Wakil Myanmar tersebut tercatat belum pernah meraih kemenangan saat berhadapan dengan tim Indonesia.
Rekor itu menjadi perhatian menjelang pertemuan Shan United dengan Maung Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026) malam WIB.
Persija Pernah Dua Kali Tumbangkan Shan United
Catatan negatif Shan United di hadapan klub Indonesia dimulai pada Piala AFC 2019.
Persija Jakarta menjadi tim pertama yang mengalahkan tim berjuluk U Aung Khaing dengan skor 3-1 di Yangon, Myanmar.
Hasil buruk kembali dialami Shan United ketika bertandang ke Jakarta.
Macan Kemayoran tampil dominan dan menang telak 6-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
Shan United datang ke markas Persib Bandung dengan catatan buruk saat menghadapi klub Indonesia. Apakah Maung Bandung mampu meneruskan tren tersebut?
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