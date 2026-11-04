Shanghai Fair 2026 Hadir di Jakarta, Buka Peluang Bisnis RI dan Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Shanghai Fair Indonesia 2026 siap digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 11–12 November 2026.

Pameran perdagangan B2B yang dilaksanakan selama dua hari itu mempertemukan pelaku usaha, produk, teknologi, dan layanan dari Shanghai dengan pasar Indonesia.

Mengusung "Saat inovasi Shanghai bertemu peluang Indonesia", Shanghai Fair Indonesia 2026 dirancang sebagai jembatan perdagangan yang berorientasi pada hasil.

Baca Juga: Meorient Kembali Hadirkan Pameran B2B Terbesar di Awal Juni

Wakil Ketua Komite Perdagangan Jasa Shanghai Service Federation Mr. Fu Wengang mengatakan pameran ini merupakan sebuah langkah nyata untuk memperkuat hubungan dagang antara Shanghai dan Indonesia.

"Indonesia adalah pasar yang dinamis dan Shanghai memiliki kekuatan di bidang inovasi, manufaktur, dan layanan. Lewat Shanghai Fair Indonesia 2026, kami ingin mempertemukan keduanya dalam suasana yang konkret, bukan sekadar pameran, tetapi ruang untuk menghasilkan kerja sama," ujar Fu Wengang dalam siaran persnya, Rabu (11/4).

Dalam pameran itu, pengunjung tidak hanya diajak melihat produk, tetapi juga membandingkan produk tersebut, bertemu mitra potensial, dan menindaklanjuti percakapan bisnis secara lebih terarah.

Baca Juga: Pameran Keramika Indonesia 2027 Perkuat Posisi RI di Industri Keramik Global

Shanghai Fair menggandeng ratusan perusahaan dan asosiasi industri yang akan hadir untuk menjajaki kerja sama dengan pelaku usaha Indonesia.

Acara ini melibatkan sejumlah mitra strategis dari kalangan asosiasi dan industri di Indonesia, yaitu Kadin Indonesia Komite Tiongkok, Pemerintah Kota Bogor, APKASI, PERPIT, dan STARFINDO.