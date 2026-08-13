Shanna Shannon dan Samo Rafael Makin Akrab Gara-gara Asam Lambung

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Shanna Shannon dipercaya memerankan karakter Elma dalam film terbaru yang bertitel Dan Bandung.

Dalam film tersebut, dia beradu akting dengan Samo Rafael yang berperan sebagai Basil. Keduanya pun harus menjalin kedekatan sebagai lawan main.

Shanna Shannon mengungkap sempat mengalami kesulitan ketika membangun chemistry karena sama-sama memiliki kepribadian introvert.

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“Jadi awal-awalnya itu kami sempat diam-diaman, karena sesama introvert. Aku kayak menunggu, tetapi dia juga diam, jadi awalnya buat aku agak sulit,” kata Shanna Shannon di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Kecanggungan yang dirasakan selebritas berusia 20 tahun itu dan Samo Rafael perlahan mencair setelah keduanya menemukan kesamaan lain.

Shanna Shannon dan Samo Rafael ternyata sama-sama memiliki masalah asam lambung.

"Setelah itu ternyata kami menemukan satu kesamaan lain selain berdua introvert, kami berdua asam lambung. Aku ingat salah satu momen waktu simulasi itu akhirnya Samo menawarkan aku obat untuk asam lambung aku dan akhirnya dari situ flow saja,” jelasnya.

Sejak saat itu, komunikasi antara Shanna Shannon dan Samo Rafael akhirnya mulai mengalir hingga akrab.