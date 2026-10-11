Sharp Indonesia Ajak Anak Muda Jadikan Gaya Hidup Berkelanjutan sebagai Kebiasaan
jpnn.com, JAKARTA - PT Sharp Electronics Indonesia bersama Blibli Tiket Action mengajak masyarakat terutama generasi muda menerapkan gaya hidup ramah lingkungan melalui kebiasaan sehari-hari yang sederhana.
Kegiatan itu mrupakan sebagai salah satu program Sharp bertajuk Langkah Membumi 2026 yang akan berlangsung di Fountain Area 5th Floor, Grand Indonesia, Jakarta pada 8–11 Oktober 2026.
Melalui program itu, Sharp juga menghadirkan pengalaman interaktif yang dirancang untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, melihat isu keberlanjutan dari perspektif yang lebih dekat, ringan, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.
“Kami percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang menghasilkan teknologi yang lebih baik, tetapi juga tentang bagaimana kami membangun kesadaran untuk menggunakan dan merawat apa yang miliki dengan lebih bijak. Bagi Sharp, teknologi seharusnya hadir untuk mendukung kehidupan manusia sekaligus berjalan selaras dengan lingkungan,” kata President Director PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka.
Sharp melihat membangun kesadaran lingkungan tidak cukup hanya dengan menyampaikan informasi.
Terutama bagi generasi muda, pesan tentang keberlanjutan akan menjadi lebih bermakna ketika dapat dirasakan, dialami, dan menjadi bagian dari pengalaman mereka sendiri.
Oleh karena itu, Sharp menerjemahkan nilai tersebut melalui aktivitas yang sederhana dan menyenangkan. Melalui “Reflect Your Matters”, pengunjung diajak untuk berhenti sejenak dan melihat kembali hubungan mereka dengan lingkungan.
Sebuah mirror selfie bersama produk Sharp menjadi simbol perubahan sering kali dimulai dari refleksi terhadap diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan, apa yang dapat kita ubah, dan kontribusi kecil apa yang dapat kita mulai hari ini.
Sharp Electronics Indonesia bersama Blibli Tiket Action mengajak masyarakat terutama generasi muda menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.
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