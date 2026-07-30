Sharp Indonesia Siap Cetak Talenta Industri Masa Depan Lewat Program Sharp Class

jpnn.com, JAKARTA - PT Sharp Electronics Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Sharp Class.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pelaksanaan program Sharp Class bersama SMKN 35 Jakarta Barat pada Rabu (29/7).

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Sesi gunting pita yang dilakukan perwakilan dari PT Sharp Electronics Indonesia Lise Tiasanty, SMKN 35 Jakarta Barat dan perwakilan dari Dinas Pendidikan. Foto: Dokumentasi Sharp Indonesia

Acara penandatanganan MoU berlangsung di SMKN 35 Jakarta Barat dihadiri Customer Satisfaction Division Head PT Sharp Electronics Indonesia Lise Tiasanty, PR & Brand Communication Department Head PT Sharp Electronics Indonesia Pandu Setio, Kepala SMKN 35 Jakarta Sopandi, serta Kepala Seksi SMK Kursus dan Pelatihan Sudin Pendidikan wilayah I Jakarta Barat Muchlis.

Program ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara dunia industri dan dunia pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Sharp Class di SMKN 35 Jakarta Barat diikuti oleh 25 siswa terpilih yang akan dibekali pembelajaran intensif selama tiga bulan oleh tim pengajar profesional dari divisi Customer Satisfaction PT Sharp Electronics Indonesia.

Kurikulum yang diterapkan disusun berdasarkan kebutuhan industri, dengan fokus pada penguasaan teori dan praktik di bidang audio video, sehingga peserta memperoleh kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.

Melalui program ini, para siswa tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran teknis, tetapi juga pembekalan mengenai budaya kerja industri, kedisiplinan, serta peningkatan kompetensi yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing mereka setelah lulus.